09:04
7 Июля 2022 06:30
Казахстанские теннисисты не смогли выйти в четвертьфинал турнира в Италии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты Григорий Ломакин и Дмитрий Попко проиграли свои матчи 1/8 финала турнира в Тоди (Италия) в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Григорий Ломакин (213-е место в рейтинге ATP в парном разряде) с украинцем Олегом Приходько (240-е) в двух сетах уступили дуэту из Франции Тео Аррибаж (249-е) / Люка Санчес (367-е) — 3:6, 4:6.
Дмитрий Попко (599-е) в паре с немецким теннисистом Даниэлем Мазуром (168-е) потерпел поражение в трех сетах от аргентинцев Андреа Кольярини (243-е) и Николаса Кикера (681-е) — 1:6, 7:6, 9:11.
Призовой фонд «челленджера» в Тоди составляет 45 730 евро.
Читайте также
Лента новостей
08:42
08:21
08:00
07:44
07:00
06:30
05:55
04:21
03:08
02:11
01:00
00:34
вчера 23:59
вчера 23:21
вчера 23:00
вчера 22:46
вчера 22:32
вчера 22:12
вчера 21:50