7 Июля 2022 06:30

Казахстанские теннисисты не смогли выйти в четвертьфинал турнира в Италии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты Григорий Ломакин и Дмитрий Попко проиграли свои матчи 1/8 финала турнира в Тоди (Италия) в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Григорий Ломакин (213-е место в рейтинге ATP в парном разряде) с украинцем Олегом Приходько (240-е) в двух сетах уступили дуэту из Франции Тео Аррибаж (249-е) / Люка Санчес (367-е) — 3:6, 4:6.

Дмитрий Попко (599-е) в паре с немецким теннисистом Даниэлем Мазуром (168-е) потерпел поражение в трех сетах от аргентинцев Андреа Кольярини (243-е) и Николаса Кикера (681-е) — 1:6, 7:6, 9:11.

Призовой фонд «челленджера» в Тоди составляет 45 730 евро.





