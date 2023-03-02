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Казахстанские теннисисты не смогли выйти в четвертьфинал турнира в Чили

2 Марта 2023, 07:19
Казахстанские теннисисты не смогли выйти в четвертьфинал турнира в Чили Фото: sports.kz

САНТЬЯГО. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты Андрей Голубев и Александр Недовесов в парном разряде провели свой первый матч на турнире в Сантьяго (Чили). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 1/8 финала Голубев и Недовесов сыграли с индийским дуэтом Срирам Баладжи / Дживан Недунчежиян и уступили ему в трех сетах — 5:7, 6:4, 9:11. Таким образом, казахстанцы не смогли пробиться в четвертьфинал парного турнира.

Андрей Голубев идет на 51-м месте в рейтинге ATP в парном разряде, а Александр Недовесов — на 68-м.

В этом году для Голубева и Недовеса успешнее всего сложился турнир в Кордове (Аргентина) — там они смогли дойти до полуфинала.


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