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    12:26, 28 Март 2021 | GMT +6

    Казахстанские теннисисты Голубев и Недовесов завершили выступление на турнире в Хорватии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эти дни Хорватия принимает международный турнир по теннису серии «Челленджер» Zadar Open (Хорватия). Казахстанские теннисисты Андрей Голубев и Александр Недовесов завершили выступление в рамках турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    В полуфинале турнира казахстанцам предстоял поединок против соперников из Словакии Алекс Молчан/ Лукас Клейн. Матч завершился со счетом 3:6, 4:6, в пользу словацкого дуэта. За 1 час и 11 минут игры Недовесов/Голубев реализовали два брейк-пойнта из 10 и допустили четыре двойные ошибки.

    Напомним, 25 марта казахстанский дуэт пробился в 1/2 турнира серии «Челленджер» в Задаре (Хорватия). В четвертьфинале казахстанцы обыграли в трех сетах хорвата Нино Сердарушича и боснийца Томислава Бркича со счетом 1:6, 6:2,12:10.


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