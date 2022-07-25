25 Июля 2022 10:17

Казахстанские теннисисты Денис Евсеев и Бейбит Жукаев взлетели в мировом рейтинге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) обновили рейтинг лучших теннисистов мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик потерял две строчки и теперь занимает 41-е место. Денис Евсеев, благодаря выходу в финал «Кубка Президента», поднялся сразу на 72 строчки и побил личный рекорд в рейтинге ATP в одиночном разряде, расположившись на 269-й строчке.

Бейбит Жукаев теперь на 394-й позиции – он также обновил личный рекорд. Прогресса добились: Дмитрий Попко (179-е место), Михаил Кукушкин (207-е место) и Тимофей Скатов (216-е место).

Лучший из представителей Казахстана в парном рейтинге Андрей Голубев занимает 43-е место, а Александр Недовесов теперь 61-й.

У женщин, как сообщалось ранее, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина осталась на 23-й позиции. Юлия Путинцева по сравнению с прошлой неделей потеряла два пункта и занимает теперь 41-е место. Зарина Дияс – 245-я, Жибек Куламбаева поднялась на 21 пунктов и теперь она 488-я, а Гозаль Айнитдинова – 561-я.

Лучшая из представительниц Казахстана в парном рейтинге Анна Данилина занимает в мировом рейтинге 23-е место.





Фото: ktf.kz











