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Казахстанские теннисисты Бублик и Кукушкин поднялись в мировом рейтинге

23 Августа 2021 15:54
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Казахстанские теннисисты Бублик и Кукушкин поднялись в мировом рейтинге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала обновленную версию рейтинга лучших игроков мира, передает МИА «Казинформ».

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«Лидер сборной Казахстана Александр Бублик вернулся на рекордное для себя 37-е место, поднявшись на одну строчку. Также на одну ступеньку шагнул и Михаил Кукушкин, который теперь занимает 129-е место. В парном разряде Андрей Голубев сохранил за собой 36-е место, а вот Александр Недовесов поднялся на два пункта и расположился на 82-м месте», - сообщила пресс-служба Федерации тенниса Казахстана в Instagram .

Рейтинг ATP (одиночный разряд). Положение на 23 августа
37 (+1). Александр Бублик (Казахстан) – 1633
129 (+1). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 614
182 (-6). Дмитрий Попко (Казахстан) – 403
294 (-1). Тимофей Скатов (Казахстан) – 193
387 (+1). Денис Евсеев (Казахстан) – 113
774 (-1). Григорий Ломакин (Казахстан) – 26
784 (+4). Бейбит Жукаев (Казахстан) – 25
864 (+3). Достанбек Ташбулатов (Казахстан) – 20


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