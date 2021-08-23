Казахстанские теннисисты Бублик и Кукушкин поднялись в мировом рейтинге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала обновленную версию рейтинга лучших игроков мира, передает МИА «Казинформ».

«Лидер сборной Казахстана Александр Бублик вернулся на рекордное для себя 37-е место, поднявшись на одну строчку. Также на одну ступеньку шагнул и Михаил Кукушкин, который теперь занимает 129-е место. В парном разряде Андрей Голубев сохранил за собой 36-е место, а вот Александр Недовесов поднялся на два пункта и расположился на 82-м месте», - сообщила пресс-служба Федерации тенниса Казахстана в Instagram .

Рейтинг ATP (одиночный разряд). Положение на 23 августа

37 (+1). Александр Бублик (Казахстан) – 1633

129 (+1). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 614

182 (-6). Дмитрий Попко (Казахстан) – 403

294 (-1). Тимофей Скатов (Казахстан) – 193

387 (+1). Денис Евсеев (Казахстан) – 113

774 (-1). Григорий Ломакин (Казахстан) – 26

784 (+4). Бейбит Жукаев (Казахстан) – 25

864 (+3). Достанбек Ташбулатов (Казахстан) – 20