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    18:16, 11 Февраль 2021 | GMT +6

    Казахстанские теннисистки завершили выступления в парном разряде Australian Open

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    МЕЛЬБУРН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисистки Зарина Дияс/Юлия Путинцева и Ярослава Шведова/Елена Рыбакина не смогли преодолеть барьер первого круга парного разряда на Australian Open, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Федерации тенниса Казахстана.

    Соперницами Дияс/Путинцевой были россиянка Анна Калинская и представительница Словакии Виктория Кужмакова. Матч, длившийся 1 час и 11 минут, завершился в пользу российско-словацкого тандема - 6:4, 6:2. Казахстанки совершили три двойные ошибки, сделали три эйса и выиграли 68 очков.

    Елена Рыбакина и Ярослава Шведова уступили бразильско-американскому дуэту Луиза Стефани/Хейли Картер со счетом 4:6, 3:6.


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