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Казахстанские теннисистки защитили титул чемпионок Азии до 12 лет

26 Ноября 2021 22:40
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Казахстанские теннисистки защитили титул чемпионок Азии до 12 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисистки вновь стали сильнейшими на континенте среди юниорок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

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В решающем противостоянии подопечные Мадины Рахим обыграли команду Индии 2:0.

Первым запуском на корт вышла Эвелина Балаганская. В начале партии было видно волнение Эвелины, что сказалось на результате первого сета - 2:6. А вот во второй партии наша спортсменка уже полностью доминировала на корте, уверенно обыграв оппонентку с таким же зеркальным счетом – 6:2. В решающем сете завязалась упорная борьба, теннисистки обменивались брейками, в итоге Эвелине удалось принести команде нужное очко – 7:5.

Во втором матче, воодушевленная успехом напарницы по команде, Ева Корышева начала игру очень резво и к 20-й минуте счет на табло был 4:0 в пользу казахстанки, а уже в следующем гейме ее соперница отказалась от продолжения борьбы.

Выступление сборной Казахстана прокомментировала капитан команды Мадина Рахим.

«Я довольна итогами. На турнире у нас была самая молодая команда, и ни одна девочка не подкачала. Я горжусь своими подопечными, каждый игрок выложился на все 100%, и эти старания принесли свои плоды»,- сказала она.

К сожалению, наши юноши уступили в финале команде Пакистана. Исход матча решился в парной игре, где Мадияр Тагибеков и Ярослав Пшеничный на решающем супер тай-брейке проиграли со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 10:12.


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#Соотечественники   #Спорт   #Молодежь   #Теннис  
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