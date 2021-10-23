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    20:54, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанские теннисистки вышли в полуфинал международного турнира в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Определились полуфиналисты парного разряда женского турнира серии ITF World Tennis Tour W25 Karaganda, где честь нашей страны защищают две казахстанки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

    Жибек Куламбаева в дуэте с полячкой Мартыной Кубкой в 1/4 финала в трех сетах победили россиянку Владу Коваль и словачку Викторию Морвайову со счетом 4:6, 6:2, 10:6. В полуфинале Жибек и Виктории предстоит сыграть против россиянок Полины Кудерметовой и Екатерины Рейнголдьд.

    Дана Байдаулет в паре с россиянкой Екатериной Маклаковой в двух сетах одолели Валентину Райзер из Швейцарии и Клару Власселар из Бельгии 7:5, 7:6 (7:3). Казахстанско-российскому дуэту в полуфинале будут противостоять Тамара Курович (Сербия)/Елена Мылыгина (Эстония).


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