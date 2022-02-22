Казахстанские теннисистки вышли в финал квалификации турнира ITF

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном Национальном теннисном центре завершились игры первого раунда квалификации турнира ITF «Forte 60 Women’s» в Нур-Султане, где сыграли сразу шесть казахстанок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

16-летняя Сандугаш Кенжибаева, которая еще не имеет рейтинговых очков в рейтинге WTA, обыграла 451-ю ракетку мира Анну Познихиренко из Украины со счетом 7:6 (7:4), 3:2. В пятом гейме второго сета Анна получила травму и отказалась доигрывать матч.

За 1 час и 22 минуты игрового времени Сандугаш семь раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейка из шести. Путевку в основную сетку турнира Сандугаш оспорит с турчанкой Берфу Чингиз.

Невероятную волю к победе продемонстрировала Софья Чурсина, которая в трех сетах одолела 405-ю ракетку мира Валерию Страхову — 5:7, 6:3, 10:6. В матче, продолжавшемся 2 часа и 13 минут, Софья один раз сделала эйс и шесть брейков из 12-ти. В финале квалификации уроженке города Нур-Султана предстоит сыграть против россиянки Полины Кудерметовой.

Результаты других казахстанок по итогам первого дня квалификации:

Адель Исмагулова 2:6, 0:6 Елена Малыгина (Эстония);

Айя Нупбай 1:6, 2:6, Екатерина Макарова (Россия);

Асылжан Арыстанбекова 1:6, 2:6 Берфу Чингиз (Турция);

Мария Синицына 0:6, 0:6 Полина Кудерметова (Россия).