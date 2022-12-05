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Казахстанские теннисистки узнали свои позиции в обновленном рейтинге WTA

5 Декабря 2022, 09:29
Казахстанские теннисистки узнали свои позиции в обновленном рейтинге WTA

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) представила актуальную версию рейтинга спортсменок в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Тройка лидеров осталась прежней: на первом месте — Ига Свёнтек из Польши, за ней следуют представительница Туниса Онс Жабер и американка Джессика Пегула.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина осталась 22-й, Юлия Путинцева — 51-я.

В парном разряде ТОП-3 также не претерпел изменений: Катерина Синякова (Чехия), Вероника Кудерметова (Россия) и Барбора Крейчикова (Чехия).

Сильнейшая из казахстанских «парниц» Анна Данилина сохранила 11-е место, Жибек Куламбаева потеряла одну позицию и стала 201-й.


Фото: sports.kz

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