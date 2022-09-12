Казахстанские теннисистки узнали свое место в рейтинге WTA после US Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала актуальную версию рейтинга спортсменок, передает МИА «Казинформ» со Sports.kz.

Звание первой ракетки мира сохранила победительница US Open Ига Свёнтек из Польши, на вторую позицию вышла ее соперница по финалу, представительница Туниса Онс Жабер, сместившая на третье место эстонку Анетт Контавейт.

Сильнейшая из казахстанских теннисисток Елена Рыбакина осталась на 25-й отметке. Юлия Путинцева поднялась на две строчки - 36-я. Рыбакина завершила выступление на Открытом чемпионате США уже в первом круге, а Путинцева выбыла во втором раунде.

В парном разряде появился новый лидер - чешская спортсменка Катерина Синякова. На второе место поднялась отыгравшая пять строк ее соотечественница Барбора Крейчикова, третья - Элизе Мертенс из Бельгии.

Казахстанка Анна Данилина потеряла одну позицию, став 20-й. Рыбакина улучшила положение на четыре отметки - 102-я.





Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов











