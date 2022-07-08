8 Июля 2022 16:54

Казахстанские теннисистки узнали соперниц по финалу Кубка Билли Джин Кинг

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Лондоне состоялась жеребьевка группового этапа финальной части Кубка Билли Джин Кинг. Сборная Казахстана попала в группу С, где сыграет с хозяйкой - Великобританией, а также с Испанией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Женская национальная команда РК в апреле текущего года дома в квалификации командного чемпионата мира победила сборную Германии и впервые в истории вышла в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг.

Престижный турнир пройдет с 8-13 ноября в Глазго (Шотландия).



















