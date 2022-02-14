Казахстанские теннисистки узнали позиции в рейтинге WTA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) представила актуальную версию рейтинга спортсменок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Лидирует по-прежнему австралийка Эшли Барти, на втором месте — Арина Соболенко из Беларуси, третья — представительница Чехии Барбора Крейчикова.

Сильнейшая из казахстанских теннисисток Елена Рыбакина потеряла четыре позиции и заняла 16-е место. Юлия Путинцева опустилась на одну строчку — 42-я. Зарина Дияс приблизилась к ТОП-100 на три отметки, став 114-й.

В парном разряде первую тройку все так же составляют Катерина Синякова и Барбора Крейчикова (обе — Чехия) и Се Су-Вей из Китайского Тайбэя.

Казахстанка Анна Данилина обновила личный рекорд, поднявшись с 24-го на 23-е место. Елена Рыбакина покинула первую 50-ку, сместившись на 51-ю строку (-1).

