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Казахстанские теннисистки узнали позиции в рейтинге WTA

14 Февраля 2022 09:48
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Казахстанские теннисистки узнали позиции в рейтинге WTA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) представила актуальную версию рейтинга спортсменок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Лидирует по-прежнему австралийка Эшли Барти, на втором месте — Арина Соболенко из Беларуси, третья — представительница Чехии Барбора Крейчикова.

Сильнейшая из казахстанских теннисисток Елена Рыбакина потеряла четыре позиции и заняла 16-е место. Юлия Путинцева опустилась на одну строчку — 42-я. Зарина Дияс приблизилась к ТОП-100 на три отметки, став 114-й.

В парном разряде первую тройку все так же составляют Катерина Синякова и Барбора Крейчикова (обе — Чехия) и Се Су-Вей из Китайского Тайбэя.

Казахстанка Анна Данилина обновила личный рекорд, поднявшись с 24-го на 23-е место. Елена Рыбакина покинула первую 50-ку, сместившись на 51-ю строку (-1).


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#Спорт   #Теннис  
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