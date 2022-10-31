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Казахстанские теннисистки узнали позиции в обновленном рейтинге WTA

31 Октября 2022, 08:58
Казахстанские теннисистки узнали позиции в обновленном рейтинге WTA
31 Октября 2022, 08:58

Казахстанские теннисистки узнали позиции в обновленном рейтинге WTA

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг спортсменок в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Топ-3 осталась без изменений: лидирует Ига Свёнтек из Польши, на втором месте — тунисская теннисистка Онс Жабер, третья — американка Джессика Пегула.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина по-прежнему занимает 22 место. Юлия Путинцева откатилась на одну строчку — 54.

В парном разряде сильнейшими все так же являются Катерина Синякова (Чехия), американка Коко Гауфф и вышеупомянутая Пегула.

Лидер парного рейтинга среди казахстанок Анна Данилина сохранила 12 место. Жибек Куламбаева сместилась вниз на 20 строчек, став 205. Юлия Путинцева занимает 316 место (+7), Елена Рыбакина отыграла 12 строчек — 443.

Ранее сообщалось, что казахстанские теннисистки попали в ТОП-100 юниорского мирового рейтинга.

Фото: sports.kz




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