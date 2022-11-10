Казахстанские теннисистки уступили пятикратным чемпионкам мира на Кубке Билли Джин Кинг

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Испании обыграла команду Казахстана со счетом 3:0 во второй игровой день первенства мира в шотландском Глазго, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В заключительной парной игре Анна Данилина и Юлия Путинцева уступили Пауле Бадосе/Алене Большовой – 4:6, 2:6. Ранее свои матчи в одиночном разряде проиграли Юлия Путинцева и Елена Рыбакина, которая в трех сетах уступила 13-й ракетке мира Пауле Бадосе со счетом 2:6, 6:3, 4:6.

Итоги выступления Казахстана на женском командном чемпионате мира по теннису подвела капитан женской сборной Ярослава Шведова.

«Девочки показали хорошие результаты вчера в матче с Великобританией. А сегодня был очень трудный день, сильные оппоненты (испанки). Они сражались до конца, мы шли очень близко с соперницами и делали для победы всё, что могли. Мы готовились к каждому матчу и знали, что легко не будет. Нам немножко не повезло с расписанием, девчонки не совсем успели восстановиться, а испанки были свежие. Они очень сложные и опытные соперники. Но мы боролись и просто так не сдались, пытались зацепиться до последнего. В первый игровой день мы обыграли хозяек турнира – Великобританию. Показали себя, посмотрели других, приняли свои ошибки, учли и недочёты, и сильные стороны. Будем работать и готовиться к следующим встречам», – отметила Ярослава Шведова на послематчевой пресс-конференции .

Фото: ktf.kz