Казахстанские теннисистки улучшили положение в топ-100 рейтинга WTA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла первая в 2020 году версия рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Звание первой ракетки мира сохранила австралийка Эшли Барти, на втором месте располагается чешская спортсменка Каролина Плишкова, на третью позицию поднялась Симона Халеп из Румынии.

Казахстанка Юлия Путинцева улучшила положение с 34-й до 32-й строчки, Елена Рыбакина поднялась на 36-е место (была 37-й), Зарина Дияс отыграла 2 позиции и стала 75-й.

В парном разряде Галина Воскобоева занимает 50-е место (была 49-й), Анна Данилина осталась на 123-й отметке.