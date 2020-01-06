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Казахстанские теннисистки улучшили положение в топ-100 рейтинга WTA
6 Января 2020 10:41
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла первая в 2020 году версия рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Звание первой ракетки мира сохранила австралийка Эшли Барти, на втором месте располагается чешская спортсменка Каролина Плишкова, на третью позицию поднялась Симона Халеп из Румынии.
Казахстанка Юлия Путинцева улучшила положение с 34-й до 32-й строчки, Елена Рыбакина поднялась на 36-е место (была 37-й), Зарина Дияс отыграла 2 позиции и стала 75-й.
В парном разряде Галина Воскобоева занимает 50-е место (была 49-й), Анна Данилина осталась на 123-й отметке.
Ключевые слова: Спорт,
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