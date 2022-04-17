Казахстанские теннисистки сыграют в квалификации чемпионата мира до 14 лет

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - В столице Индии прошла жеребьевка групповой стадии квалификации зоны Азия/Океания юниорского чемпионата мира до 14 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Наши девочки в группе D будут соперничать с командами Узбекистана, Ирана и Непала. Завтра команде Казахстана предстоит сыграть против Непала. Квалификационные матчи пройдут 18-23 апреля 2022 года.

Честь страны в престижном командном турнире защищают: Ева Корышева (Актобе), Ариана Гогулина (Нур-Султан) и Сатима Тореген (Алматы).