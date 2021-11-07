Казахстанские теннисистки сыграют с германскими в квалификации Кубка Билли Джин Кинг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Праге прошла жеребьевка квалификации теннисного турнира Кубка Билли Джин Кинг, где определились соперницы казахстанок по отбору в финальный этап. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Наша команда, добившаяся в этом году права участвовать в отборочных матчах, проведет поединок против сборной Германии дома в Нур-Султане.

Матчи пройдут 15-16 апреля 2022 года. В случае победы казахстанки впервые в своей истории сыграют в финале, где оспорят главный трофей турнира.