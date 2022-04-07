Казахстанские теннисистки сыграют с австралийками в 1/4 турнира в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - В Нью-Дели завершились матчи группового раунда квалификации к юниорскому командному чемпионату мира. Казахстанки победили сборную Сингапура со счетом 3:0 и с первого места вышли в четвертьфинал. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

7 апреля казахстанкам за выход в полуфинал соревнования предстоит сыграть с командой Австралии, которая пять раз побеждала на Juniors Billie Jean King Cup. Последний успех к соперницам пришёл в 2011 году, когда победу представительницам зеленого континента принесла экс-первая ракетка мира, победительница трёх турниров Большого шлема в одиночном разряде Эшли Барти.