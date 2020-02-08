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Казахстанские теннисистки свели вничью первый игровой день матча Кубка Федерации с Бельгией

8 Февраля 2020 09:40
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Казахстанские теннисистки свели вничью первый игровой день матча Кубка Федерации с Бельгией

КОРТРЕЙК. КАЗИНФОРМ - В Кортрейке проходит матчевая встреча сборных Бельгии и Казахстана в Кубке Федерации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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В первом матче на корт вышли казахстанская теннисистка Зарина Дияс (63-е место в рейтинге WTA) и бельгийка Элизе Мертенс (19-я). Дияс разгромно выиграла первый сет — 6:1, однако затем столь же уверенно Мертенс совершила камбэк и добилась победы — 6:2, 6:1.

Во второй игре Юлия Путинцева помогла сборной Казахстана отыграться, сделав счет в противостоянии 1-1. 34-я ракетка мира обыграла в трех сетах бельгийскую теннисистку Исалин Бонавентюре (115-я) — 3:6, 7:6, 6:2.

В субботу, 8 февраля, пройдут матчи Мертенс — Путинцева и Бонавентюре — Дияс. В парном разряде казахстанский дуэт Ярослава Шведова / Анна Данилина сыграет с Кирстен Флипкенс / Греетье Миннен.


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Ключевые слова: Спорт,
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