Казахстанские теннисистки свели вничью первый игровой день матча Кубка Федерации с Бельгией

КОРТРЕЙК. КАЗИНФОРМ - В Кортрейке проходит матчевая встреча сборных Бельгии и Казахстана в Кубке Федерации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первом матче на корт вышли казахстанская теннисистка Зарина Дияс (63-е место в рейтинге WTA) и бельгийка Элизе Мертенс (19-я). Дияс разгромно выиграла первый сет — 6:1, однако затем столь же уверенно Мертенс совершила камбэк и добилась победы — 6:2, 6:1.

Во второй игре Юлия Путинцева помогла сборной Казахстана отыграться, сделав счет в противостоянии 1-1. 34-я ракетка мира обыграла в трех сетах бельгийскую теннисистку Исалин Бонавентюре (115-я) — 3:6, 7:6, 6:2.

В субботу, 8 февраля, пройдут матчи Мертенс — Путинцева и Бонавентюре — Дияс. В парном разряде казахстанский дуэт Ярослава Шведова / Анна Данилина сыграет с Кирстен Флипкенс / Греетье Миннен.