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    10:30, 30 Август 2021 | GMT +6

    Казахстанские теннисистки сохранили прежние позиции в ТОП-100 рейтинга WTA

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла обновленная версия рейтингов Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном и парном разрядах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанские теннисистки в ТОП-100 не изменили своих позиций: Елена Рыбакина — 20-я, Юлия Путинцева — 33-я, ближайшая к первой сотне из отечественных спортсменок Зарина Дияс — 110-я.


    Звание первой ракетки мира сохраняет Эшли Барти из Австралии, за ней следуют белоруска Арина Соболенко и представительница Японии Наоми Осака.
    В парном разряде Анна Данилина потеряла одну строчку и стала 89-й, Рыбакина опустилась на две отметки и теперь занимает 99-е место, Путинцева сместилась со 168-й н 169-ю позицию.
    На первом месте остается бельгийка Элизе Мертенс, за ней располагаются Се Су-Вей из Китайского Тайбэя и спортсменка из Чехии Барбора Крейчикова.



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