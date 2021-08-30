Казахстанские теннисистки сохранили прежние позиции в ТОП-100 рейтинга WTA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла обновленная версия рейтингов Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном и парном разрядах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанские теннисистки в ТОП-100 не изменили своих позиций: Елена Рыбакина — 20-я, Юлия Путинцева — 33-я, ближайшая к первой сотне из отечественных спортсменок Зарина Дияс — 110-я.

Звание первой ракетки мира сохраняет Эшли Барти из Австралии, за ней следуют белоруска Арина Соболенко и представительница Японии Наоми Осака.В парном разряде Анна Данилина потеряла одну строчку и стала 89-й, Рыбакина опустилась на две отметки и теперь занимает 99-е место, Путинцева сместилась со 168-й н 169-ю позицию.На первом месте остается бельгийка Элизе Мертенс, за ней располагаются Се Су-Вей из Китайского Тайбэя и спортсменка из Чехии Барбора Крейчикова.



