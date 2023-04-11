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Казахстанские теннисистки провели первую тренировку перед матчем с командой Польши

Редактор:  
Ринат Дусумов
11 Апреля 2023, 14:46
Казахстанские теннисистки провели первую тренировку перед матчем с командой Польши Фото: ktf.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столичном Национальном теннисном центре Beeline Arena идёт подготовительный этап к самому престижному мировому женскому командному турниру. Игроки обеих команд прибывают в Астану и приступают к тренировкам. Первыми опробовали грунтовое покрытие Анна Данилина и Юлия Путинцева.

Сборная Казахстана 14-15 апреля сыграет матч квалификации «Кубка Билли Джин Кинг» против команды Польши. Победитель этой встречи пробьется на чемпионат мира.

Матчи начнутся в 13:30 по времени Астаны. В первый игровой день 14 апреля будут сыграны две одиночные встречи, а на следующий день 15 апреля запланированы две одиночные и одна парная игра.

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