Казахстанские теннисистки пробились в четвертьфинал турнира в Тунисе

Казахстанские теннисистки Жанель Рустемова и Сандугаш Кенжибаева сыграли первый матч парного разряда на хардовом турнире серии ITF в Монастире (Тунис), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Спортсменки из Казахстана встретились на корте против казахстанско-кыргызстанского дуэта Татьяна Николенко — Владислава Андреевская и одержали победу в трех сетах с общим счетом 6:2, 1:6, 10:6. Игра состоялась на стадии 1/8 финала.

В следующем матче Рустемова и Кенжибаева сыграют против американско-итальянского дуэта Юлия Адамс — Гала Аранджио, которые были сильнее Эллы Симмонс (Австралия) и Джанис Тджен (Индонезия).