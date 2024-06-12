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    23:23, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстанские теннисистки пробились в четвертьфинал турнира в Тунисе

    Казахстанские теннисистки пробились в четвертьфинал турнира в Тунисе
    Фото: Sports.kz

    Казахстанские теннисистки Жанель Рустемова и Сандугаш Кенжибаева сыграли первый матч парного разряда на хардовом турнире серии ITF в Монастире (Тунис), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Спортсменки из Казахстана встретились на корте против казахстанско-кыргызстанского дуэта Татьяна Николенко — Владислава Андреевская и одержали победу в трех сетах с общим счетом 6:2, 1:6, 10:6. Игра состоялась на стадии 1/8 финала.

    В следующем матче Рустемова и Кенжибаева сыграют против американско-итальянского дуэта Юлия Адамс — Гала Аранджио, которые были сильнее Эллы Симмонс (Австралия) и Джанис Тджен (Индонезия).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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