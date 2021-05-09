Казахстанские теннисистки порадовали яркими победами на турнирах в Египте и Тунисе

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Гозаль Айнитдинова и Жибек Куламбаева в тандемах с иностранными партнершами стали победительницами парных разрядов турниров серии ITF в Египте и Тунисе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Айнитдинова в паре с белоруской Анной Кубаревой в полуфинале турнира в Тунисе взяла верх над дуэтом Дарья Лодикова (Россия)/Элисса Ван Лангендонк (Бельгия) 6:4, 6:4. Сегодня казахстанско-белорусский тандем в финале встречался с первым дуэтом соревнований — Сара Бет Грэй (Великобритания)/Даша Иванова (США). Решающая игра, как и ожидалось, получилась зрелищной. За счет одного реализованного брейк-пойнта в 12 гейме Гозаль и Анна смогли забрать первый сет. Во второй партии Айнитдинова и Кубарева продолжили доминировать и показывать атакующую игру. Итог противостояния — 7:5, 6:2. Одержав победу в Тунисе, Айнитдинова записала на свой счет шестой титул серии ITF в карьере: два в одиночном и четыре в парном разряде.

Еще одна казахстанка Куламбаева вместе с румынкой Оаной Гаврила в пятницу выбила из борьбы российскую пару Элина Аванесян/Екатерина Вишневская — 7:6, 6:4. Таким образом, румынская партнерша Куламбаевой взяла реванш за поражение от Аванесян в четвертьфинале одиночного разряда этого же турнира (3:6, 6:7). Куламбаева на той же стадии одиночки уступила чешке Георгине Топаловой — 6:2, 4:6, 5:7. В финале казахстанско-румынский дуэт победил пару Ясмин Эззат (Египет)/Клерви Нгоноуни (США) — 6:4, 6:0. Для Куламбаевой трофей в Египте стал девятым в карьере, восьмым для нее в парном разряде и третьим в нынешнем сезоне.

Воспитанница теннисного клуба «Казахмыс» Инкар Дюсебай стала финалисткой турнира серии Tennis Europe National Sport Park Open U16, который проходил в г.Тирана (Албания). В финальном матче Инкар в упорной борьбе уступила представительнице Украины Анастасие Фирман (59-я в рейтинге ТЕ) со счетом 5:7, 2:6.

Михаил Кукушкин проиграл в первом матче квалификации турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия). Его соперником был Тьяго Монтейро из Бразилии. Оба сета выдались напряженными и закончились на тайбрейках со счетом 6:7 (3:7), 6:7 (1:7) в пользу бразильца. На счету Кукушкина одна подача на вылет и два реализованных брейк-пойнта.