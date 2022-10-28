Казахстанские теннисистки попали в ТОП-100 юниорского мирового рейтинга

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала обновленный мировой юниорский рейтинг в возрастной категории 18 лет и младше. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Аружан Сагандыкова закрепилась на 77-й строчке. Сандугаш Кенжибаева поднялась на одну ступеньку, расположившись на 78-й позиции.

Жанель Рустемова занимает 147-е место. Сразу на 49 пунктов поднялась Дана Байдаулет, она теперь 167-я ракетка мира.

Еркежан Арыстанбекова занимает 193-ю строчку, Айя Нупбай - 211-я (+47 по сравнению с прошлой неделей), которая уверенно идёт ко второй сотне.

Хорошего прогресса добились Асылжан Арыстанбекова (+10 по сравнению с прошлой неделей) и Инкар Дюсебай (+33 по сравнению с прошлой неделей), закрепившиеся на 213 и 459 местах соответственно.

























Фото: ktf.kz