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    14:31, 28 Октябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанские теннисистки попали в ТОП-100 юниорского мирового рейтинга

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала обновленный мировой юниорский рейтинг в возрастной категории 18 лет и младше. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Аружан Сагандыкова закрепилась на 77-й строчке. Сандугаш Кенжибаева поднялась на одну ступеньку, расположившись на 78-й позиции.

    Жанель Рустемова занимает 147-е место. Сразу на 49 пунктов поднялась Дана Байдаулет, она теперь 167-я ракетка мира.

    Еркежан Арыстанбекова занимает 193-ю строчку, Айя Нупбай - 211-я (+47 по сравнению с прошлой неделей), которая уверенно идёт ко второй сотне.

    Хорошего прогресса добились Асылжан Арыстанбекова (+10 по сравнению с прошлой неделей) и Инкар Дюсебай (+33 по сравнению с прошлой неделей), закрепившиеся на 213 и 459 местах соответственно.








    Фото: ktf.kz


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