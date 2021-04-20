НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские теннисистки подвели итоги противостояния с аргентинками, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В Аргентине во время раунда плей-офф Кубка Билли Джин Кинг состоялся официальный дебют Ярославы Шведовой в роли капитана национальной сборной. При этом теннисистка не бросит игровую карьеру и пока будет продолжать работать в команде в роли играющего тренера.

«Теперь уже можно приоткрыть завесу и рассказать, что ещё по итогам первого дня, когда Лена Рыбакина из-за плохого самочувствия уступила свой матч, мы поговорили с ней и, несмотря на плохое состояние, она рвалась в бой, собиралась выходить на матч и готова была биться. Но мы на 100% не знали, как она будет себя чувствовать после изнурительной игры, но она - молодец, вышла на корт и победила первую ракетку Аргентины. После этого в следующей встрече Юлия Путинцева готова была принести стране досрочную победу и всё шло именно к такому результату, но в конце второго сета у нее начались мышечные судороги и именно в тот момент мы поняли, что, скорее всего, будет пятая решающая игра. Она получилась хорошей, с бешеной энергетикой и для нас с Аней, и для всей сборной», - отметила Ярослава Шведова.

Своими ощущениями после игры поделилась и еще один член сборной Казахстана Анна Данилина.

«Все так быстро произошло, вся команда сильно переживала за здоровье Юлии. Нам нужно было выходить и бороться, понимали всю ответственность не только перед командой, но и страной. Что касается игры, то частенько, когда получается такой легкий первый сет, вторая партия всегда бывает сложнее. Хорошо, что у нас получилось собраться и дожать аргентинок именно во второй партии. Очень не хотелось доводить противостояние до третьего сета с непредсказуемыми последствиями», - сказала она.

Ранее сообщалось, что противостояние в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между Аргентиной и Казахстаном завершилось для нашей Национальной команды триумфом.