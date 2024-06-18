Казахстанские теннисистки отличились на международных турнирах

На прошедшей неделе казахстанские юниорки добились хороших результатов на соревнованиях серии ITF. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Айя Нупбай стала чемпионкой домашнего турнира ITF J200 Juniors Almaty в парном разряде. В дуэте с россиянкой Полиной Кухаренко в финале она обыграла Полину Слепцову (Казахстан)/Амину Салибаеву (США) - 6:1, 6:4.

В Чолпон-Ате (Кыргызстан) завершился второй подряд турнир категории ITF J60 Juniors. София Исакова в финале одиночного разряда обыграла другую казахстанку Ариану Колбасину со счетом 6:1, 6:3. Неделю назад София здесь же в Чолпон-Ате на соревновании ITF J30 также стала чемпионкой в одиночке.