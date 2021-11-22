Казахстанские теннисистки остались на прежних позициях в ТОП-100 рейтинга WTA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтинга спортсменок в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Тройка лидеров осталась прежней: на первом месте — Эшли Барти из Австралии, вторая — белоруска Арина Соболенко, третью строчку занимает испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса.

Представительницы Казахстана в ТОП-100 также не изменили своего положения — Елена Рыбакина — 14-я, Юлия Путинцева — 42-я, Зарина Дияс — 100-я.

В парном разряде ТОП-3 составляют Катерина Синякова, Барбора Крейчикова (обе — Чехия) и Се Су-Вей (Китайский Тайбей).

Рыбакина по-прежнему занимает 42-е место, Анна Данилина — 83-я, Дияс опустилась на одну строчку и стала 178-й.