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    09:26, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанские теннисистки остались на прежних позициях в ТОП-100 рейтинга WTA

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтинга спортсменок в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Тройка лидеров осталась прежней: на первом месте — Эшли Барти из Австралии, вторая — белоруска Арина Соболенко, третью строчку занимает испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса.

    Представительницы Казахстана в ТОП-100 также не изменили своего положения — Елена Рыбакина — 14-я, Юлия Путинцева — 42-я, Зарина Дияс — 100-я.

    В парном разряде ТОП-3 составляют Катерина Синякова, Барбора Крейчикова (обе — Чехия) и Се Су-Вей (Китайский Тайбей).
    Рыбакина по-прежнему занимает 42-е место, Анна Данилина — 83-я, Дияс опустилась на одну строчку и стала 178-й.


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