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    10:46, 19 Апрель 2022 | GMT +6

    Казахстанские теннисистки одержали первую победу в отборе к чемпионату мира

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    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - В Нью-Дели стартовал групповой этап квалификации зоны Азия/Океания юниорского World Junior Tennis Competition 14&under. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    Казахстанки во главе с капитаном Мукамом Ерматовым в стартовой игре разгромили сборную Непала со счетом 3:0.

    Сатима Тореген всухую выиграла у Адии Подиал - 6:0, 6:0. Ариана Гогулина также не оставила никаких шансов Сунире Тапа - 6:1, 6:1, а в парной игре Ева Корышева в дуэте с Сатимой Тореген уверенно разобрались со своими оппонентками со счетом 6:1, 6:0.

    Уже сегодня нашим юниоркам предстоит сыграть против команды Ирана, которая уступила сборной Узбекистана - 1:2.


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