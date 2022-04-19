Казахстанские теннисистки одержали первую победу в отборе к чемпионату мира

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - В Нью-Дели стартовал групповой этап квалификации зоны Азия/Океания юниорского World Junior Tennis Competition 14&under. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Казахстанки во главе с капитаном Мукамом Ерматовым в стартовой игре разгромили сборную Непала со счетом 3:0.

Сатима Тореген всухую выиграла у Адии Подиал - 6:0, 6:0. Ариана Гогулина также не оставила никаких шансов Сунире Тапа - 6:1, 6:1, а в парной игре Ева Корышева в дуэте с Сатимой Тореген уверенно разобрались со своими оппонентками со счетом 6:1, 6:0.

Уже сегодня нашим юниоркам предстоит сыграть против команды Ирана, которая уступила сборной Узбекистана - 1:2.