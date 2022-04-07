Казахстанские теннисистки не сумели пройти в полуфинал турнира в Индии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана уступила Австралии в 1/4 финала Juniors Billie Jean King Cup, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Сегодня наши девочки за выход в полуфинал проиграли команде Австралии со счетом 1:2. Айя Нупбай и Асылжан Арыстанбекова не смогли выиграть свои одиночные матчи, а в парной ирге австралийки уступали и во втором сете отказались от продолжения игры.

В понедельник здесь же в Нью-Дели начнутся квалификационные баталии юниорского Кубка Дэвиса среди игроков до 16 лет. Честь Казахстана будут защищать: Данир Калдыбеков, Амир Омарханов и Виталий Зацепин. Капитан – Жансултан Чемботаев.