Казахстанские теннисистки не изменили позиций в рейтинге WTA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) представила актуальную версию рейтингов одиночного и парного разрядов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Звание первой ракетки мира сохранила за собой австралийка Эшли Барти, за ней в ТОП-3 следуют Симона Халеп из Румынии и японская спортсменка Наоми Осака.

Позиции представительниц Казахстана в первой сотне также остались прежними: Елена Рыбакина — 19-я, Юлия Путинцева — 28-я, Зарина Дияс — 79-я.В парном разряде Галина Воскобоева осталась 70-й, Анна Данилина — 134-й. Путинцева потеряла три позиции, заняв 185-е место. Сильнейшими среди «парниц» являются Се Шувэй (Китайский Тайбэй), Барбара Стрыцова (Чехия) и Кристина Младенович (Франция).



