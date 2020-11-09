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Казахстанские теннисистки не изменили позиций в рейтинге WTA
9 Ноября 2020 11:12
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) представила актуальную версию рейтингов одиночного и парного разрядов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Звание первой ракетки мира сохранила за собой австралийка Эшли Барти, за ней в ТОП-3 следуют Симона Халеп из Румынии и японская спортсменка Наоми Осака.Позиции представительниц Казахстана в первой сотне также остались прежними: Елена Рыбакина — 19-я, Юлия Путинцева — 28-я, Зарина Дияс — 79-я.
В парном разряде Галина Воскобоева осталась 70-й, Анна Данилина — 134-й. Путинцева потеряла три позиции, заняв 185-е место. Сильнейшими среди «парниц» являются Се Шувэй (Китайский Тайбэй), Барбара Стрыцова (Чехия) и Кристина Младенович (Франция).
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