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    12:42, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    Казахстанские теннисистки не изменили положения в ТОП-100 рейтинга WTA

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла обновленная версия рейтингов Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном и парном разрядах, пишет Sports.kz.

    Тройка сильнейших не претерпела изменений: лидирует Эшли Барти из Австралии, за ней следуют румынка Симона Халеп и японская спортсменка Наоми Осака.

    Представительницы Казахстана в ТОП-100 «одиночки» остались на прежних позициях: Елена Рыбакина — 19-я, Юлия Путинцева — 28-я, Зарина Дияс — 81-я.
    В парном разряде Галина Воскобоева сохранила за собой 72-е место, Анна Данилина — 139-я, Путинцева — 187-я. Первое место в рейтинге «даблов» занимает Се Шувэй (Китайский Тайбэй), за ней следуют Барбара Стрыцова (Чехия) и Кристина Младенович (Франция).


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