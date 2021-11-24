Казахстанские теннисистки гарантировали выход в полуфинал первенства Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Накануне в Нур-Султане завершились матчи второго игрового дня командного турнира ITF Asian 12&Under Team Championships 2021, где определились первые полуфиналисты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Продолжают успешную защиту титула, выигранного в 2019 году, наши девочки. Во втором противостоянии казахстанки уверенно обыграли сверстниц из Малайзии 3:0. Сабина Шухратова в матче против Адани Райнан не позволила сопернице взять ни одного гейма! Ева Корышева также легко одолела Дани Даниеллу – 6:2, 6:3. Точку в противостоянии двух команд поставили Ева Корышева и Эвелина Балаганская, которые на классе обыграли дуэт Абд Хазли/Умирах со счетом 6:1, 6:2.

В последнем матче групповой стадии казахстанкам предстоит сразиться с командой Индии. Напомним, что обе сборные идут без поражений и в очной игре станет ясно, кто выйдет в полуфинал с первого места.

К сожалению, наши юноши уступили сборной Таиланда – 1:2. В стартовой игре Мадияр Тагибеков не смог сломить сопротивление Суратитотина Кан Тхата – 3:6, 2:6. Ярослав Пшеничный восстановил равновесие, сравняв счет, а в решающей парной игре Пшеничный/Тагибеков в двух сетах проиграли Кан Тхату и Пнгайя – 5:7, 2:6. Теперь, чтобы пройти в ½ финала первенства нашим ребятам сегодня в заключительном матче нужно непременно побеждать сборную Иордании.