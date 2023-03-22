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    17:33, 22 Март 2023 | GMT +6

    Казахстанские теннисистки досрочно вышли в четвертьфинал квалификации ЧМ до 14 лет

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    Фото: ktf.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Кучинге (Малайзия) завершился первый игровой день групповой стадии квалификации зоны Азия/Океания - World Junior Tennis Competition 14&under. Казахстанские юниорки обыграли команды Китайского Тайбэй и Новой Зеландии с одинаковым счетом 2:0, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Казахстан 2:0 Китайский Тайбэй

    Ева Корышева – Лин Ю Чен 7:5, 6:0;
    Еркежан Жанатаева – Джи Хан 6:1, 3:6, 6:3
    Казахстан 2:0 Новая Зеландия
    Ева Корышева – Яшвитта Тумалла 6:1, 4:6, 6:3;
    Сабина Шухратова – Уна Мисич 6:1, 3:6, 6:2
    22 марта сборной Казахстана предстоит сыграть заключительный матч группы против первой сеянной - команды Австралии. В этой игре определится - кто из этих двух сборных выйдет в ¼ финала с первого места. Обе команды уже обеспечили себе досрочный выход в плей-офф.
    В квалификации командного чемпионата мира играют 16 команд, которые поделены на четыре группы. В плей-офф выходят по две сборные из каждой группы. Они разыграют путевки в финальный этап командного чемпионата мира. В этом году от Азии/Океании у юниоров будут разыграны четыре путевки, у юниорок – три (финалистки отбора автоматически пройдут в финальный этап чемпионата мира, а полуфиналистки разыграют между собой еще одну путевку).


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