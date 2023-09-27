Казахстанские теннисисты взлетели в рейтинге ATP

Два теннисиста из Казахстана существенно улучшили свое положение в рейтинге ATP по итогам минувшей недели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В одиночном разряде наиболее впечатляющий рывок совершил Григорий Ломакин — он поднялся на 29 позиций и теперь занимает 782-е место. В парном разряде Тимур Мауленов взлетел сразу на 140 позиций и поднялся на 1678-е место.

Что касается лучшего теннисиста Казахстана в одиночном разряде Александра Бублика, то он сохранил за собой 29-ю строчку в рейтинге ATP. Вторая ракетка Казахстана Тимофей Скатов также остался на прежней позиции — 123-м месте. В парном разряде лучшим отечественным теннисистом по-прежнему является Александр Недовесов — он занимает 46-е место.