Казахстанские теннисисты вошли в ТОП-100 мирового юниорского рейтинга

Международная федерация тенниса (ITF) представила обновленную версию юниорского рейтинга в одиночном разряде. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

После успеха на турнире ITF Juniors J300 в Южной Корее Амир Омарханов совершил стремительный рывок на 100 позиций и теперь занимает 100-е место. Асылжан Арыстанбекова также показала прогресс, расположившись на 88-й строчке (+13). Поднялась в рейтинге и Айя Нупбай - 159 (+36).