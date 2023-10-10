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    16:08, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Казахстанские теннисисты вошли в ТОП-100 мирового юниорского рейтинга

    Казахстанские теннисисты
    Фото: Федерация тенниса Казахстана.

    Международная федерация тенниса (ITF) представила обновленную версию юниорского рейтинга в одиночном разряде. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    После успеха на турнире ITF Juniors J300 в Южной Корее Амир Омарханов совершил стремительный рывок на 100 позиций и теперь занимает 100-е место. Асылжан Арыстанбекова также показала прогресс, расположившись на 88-й строчке (+13). Поднялась в рейтинге и Айя Нупбай - 159 (+36).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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