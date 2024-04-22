Казахстанские теннисисты узнали позиции в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) выпустила обновленную версию рейтингов одиночного и парного разрядов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Звание первой ракетки мира сохраняет серб Новак Джокович, на втором месте Янник Синнер из Италии, замыкает топ-3 испанец Карлос Алькарас.

Сильнейший из представителей Казахстана Александр Бублик остался на 18-й позиции, Александр Шевченко отыграл четыре строчки и занял 59-е место. Михаил Кукушкин поднялся на три отметки — 129-й, Бейбит Жукаев улучшил положение на семь строк — 182-й. Денис Евсеев стал выше на одну позицию — 184-й.

В парном разряде лидирует Мэттью Эбден из Австралии, за ним следует индиец Рохан Бопанна, на третье место вышел испанец Марсель Гранольерс.

Представитель Казахстана Александр Недовесов опустился на две строчки и стал 42-м, Андрей Голубев потерял десять позиций — 88-й.