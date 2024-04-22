РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:12, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    Казахстанские теннисисты узнали позиции в рейтинге ATP

    Казахстанские теннисисты узнали позиции в рейтинге ATP
    Фото: Sports.kz

    Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) выпустила обновленную версию рейтингов одиночного и парного разрядов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Звание первой ракетки мира сохраняет серб Новак Джокович, на втором месте Янник Синнер из Италии, замыкает топ-3 испанец Карлос Алькарас.

    Сильнейший из представителей Казахстана Александр Бублик остался на 18-й позиции, Александр Шевченко отыграл четыре строчки и занял 59-е место. Михаил Кукушкин поднялся на три отметки — 129-й, Бейбит Жукаев улучшил положение на семь строк — 182-й. Денис Евсеев стал выше на одну позицию — 184-й.

    В парном разряде лидирует Мэттью Эбден из Австралии, за ним следует индиец Рохан Бопанна, на третье место вышел испанец Марсель Гранольерс.

    Представитель Казахстана Александр Недовесов опустился на две строчки и стал 42-м, Андрей Голубев потерял десять позиций — 88-й.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Рейтинг Бейбит Жукаев Александр Недовесов Бублик Александр Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!