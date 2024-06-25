Казахстанские теннисисты успешно стартовали в квалификации Уимблдона

В Лондоне прошли первые матчи квалификации Открытого чемпионата Великобритании, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Михаил Кукушкин в первом раунде отбора обыграл украинца Виталия Сачко (278 АТР) со счетом 6:3, 6:3. В следующем круге Михаила ждет игра против француза Бенджамина Бонзи (152 АТР).

Денис Евсеев был сильнее француза Маттео Мартино (171 АТР) - 6:7 (4:7), 6:2, 7:6 (10:7). Во втором круге Денис сразится с еще одним французом Титуаном Дроге (133 АТР).

Бейбит Жукаев на первом своем Уимблдоне обыграл чемпиона алматинского «Челленджера» 2018 года австрийца Юрия Родионова (154 АТР) - 7:6 (7:5), 7:6 (9:7) и теперь за выход в финал отбора Бейбиту предстоит сыграть с сербом Хамадом Медьедовичем (127 АТР).

Тимофей Скатов победил итальянца Андреа Пеллегрино (158 АТР) - 6:3, 6:3. Во втором круге Тимофей сыграет со словаком Лукашом Клейном (129 АТР).