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    15:00, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстанские теннисисты успешно стартовали в квалификации Уимблдона

    Кукушкин
    Фото: ФТК

    В Лондоне прошли первые матчи квалификации Открытого чемпионата Великобритании, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Михаил Кукушкин в первом раунде отбора обыграл украинца Виталия Сачко (278 АТР) со счетом 6:3, 6:3. В следующем круге Михаила ждет игра против француза Бенджамина Бонзи (152 АТР).

    Денис Евсеев был сильнее француза Маттео Мартино (171 АТР) - 6:7 (4:7), 6:2, 7:6 (10:7). Во втором круге Денис сразится с еще одним французом Титуаном Дроге (133 АТР).

    Бейбит Жукаев на первом своем Уимблдоне обыграл чемпиона алматинского «Челленджера» 2018 года австрийца Юрия Родионова (154 АТР) - 7:6 (7:5), 7:6 (9:7) и теперь за выход в финал отбора Бейбиту предстоит сыграть с сербом Хамадом Медьедовичем (127 АТР).

    Тимофей Скатов победил итальянца Андреа Пеллегрино (158 АТР) - 6:3, 6:3. Во втором круге Тимофей сыграет со словаком Лукашом Клейном (129 АТР).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бейбит Жукаев Теннис Тимофей Скатов Денис Евсеев
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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