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Казахстанские телезрители увидят выступление Димаша Кудайбергена на фестивале в Токио
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Димаш Кудайберген выступит на ABU TV Song Festival 2019. Он представит Казахстан в качестве приглашённого гостя. Концерт пройдёт в Токио 19 ноября, передает МИа «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».
Это будет первое выступление артиста в Японии. Организует фестиваль Азиатско-тихоокеанский вещательный союз, в состав которого входит Агентство «Хабар».
Телефестиваль не носит соревновательного характера. Это концерт, на котором представлены лучшие артисты от каждой страны, входящие в Азиатско-Тихоокеанский регион. ABU TV Song Festival в своём эфире покажет и телеканал «Хабар».
«Мы все знаем, что у Димаша Кудайбергена очень большая аудитория в Китае, и в частности в Азии. В эфире телеканала «Хабар» будет показан фестиваль. Также будут участвовать другие страны, такие как Корея, Япония, Индонезия, Австралия, Турция. Почетно, что Казахстан представлен в этом союзе и то, что наша звезда мировой публики представит нашу страну в Токио 19 ноября», - сообщила директор телеканала «Хабар» Динара Бисембина.
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