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Казахстанские телезрители увидят новый сериал «Армандастар»

8 Ноября 2019 12:36
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Казахстанские телезрители увидят новый сериал «Армандастар»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 7 ноября в г. Алматы состоялся открытый предпоказ нового сериала «Армандастар», снятого по заказу Агентства «Хабар». Телевизионная премьера сериала состоится 11 ноября в 20.10 на телеканале «Хабар», передает МИА «Казинформ».

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«Армандастар» - это история одноклассников, которые спустя 20 лет после окончания школы решили встретиться в родном ауле, в родной школе. Каждый сможет увидеть в героях себя, своих друзей и близких. Нас ждут разные судьбы, разные повороты. Для кого-то эта встреча, возможно, станет поворотной. «Армандастар» - это сериал о незыблемых ценностях - о дружбе, о семье и о любви», - сказал первый заместитель председателя правления Агентства «Хабар» Ринат Кертаев во время мероприятия.


В мероприятии также приняли участие продюсер и сценарист сериала – Гульнур Мамасарипова, а также исполнители главных ролей - Камшат Жолдыбаева, Макпал Исабекова, Берик Айтжанов, Азамат Сатыбалды и Рустем Жаныманов.


«Я хотела снять сериал о разных судьбах людей среднего возраста. Посредством встречи выпускников мы хотели показать, как может изменить жизнь людей одной эпохи и какие факторы влияют на их формирование как личностей», - сказала Гульнур Мамасарипова.

Роли одноклассников в новом сериале сыграли уже известные зрителям Берик Айтжанов, Камшат Жолдыбаева, Азамат Сатыбалды, Алма Адилькызы, Нургуль Нугыманова, Рустем Жаныманов, Асылбек Капаев, Дулыга Акмолда, Макпал Исабекова, Ергали Дуйсен, Алимхан Мырзахан и Сания Ерзат.





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Ключевые слова: Алматы, Культура, Видео,
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