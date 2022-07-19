Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Казахстанские телеканалы временно прекратят ретрансляцию 20 июля
19 Июля 2022 22:12

Казахстанские телеканалы временно прекратят ретрансляцию 20 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 20 июля 2022 года с 03:00 до 17:00 (по времени города Нур-Султана) будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

АО «Казтелерадио» ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей.

Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.

«Приносим извинения за временные неудобства. Call-center: +7(727) 2 581 500, +7 8000 800 193, e-mail: abonent@otautv.kz», - говорится в публикации пресс-службы МИОР РК.


Новости по теме
Рассылка о льготном жилье для сотрудников вузов – фейк
Костанайцы смогут получить услуги акимата и ЦОНа в центрах «Нәтиже»
Более 7 трлн тенге налогов поступило в бюджет за шесть месяцев 2022 года
Читайте также
Рассылка о льготном жилье для сотрудников вузов – фейк
Награда нашла героя: ключи от трехкомнатной квартиры вручили Есдаулету Даутбекову
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 июля
Более 7 трлн тенге налогов поступило в бюджет за шесть месяцев 2022 года
Ярмарки вакансий для молодежи будут проводиться на регулярной основе - Тамара Дуйсенова
Костанайцы смогут получить услуги акимата и ЦОНа в центрах «Нәтиже»
Мошенник пообещал водительские права 16 жителям СКО и Акмолинской области
Пятнадцать вагонов с сахаром ожидают в СКО
Популярное
1 Разметка на асфальте рассмешила пользователей соцсетей в Атырау
2 Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики в шести городах РК
3 Какие мероприятия пройдут на этой неделе в Нур-Султане
4 Принято официальное решение по титульному бою непобежденного чемпиона WBC из Казахстана
5 Подозреваемый в перевозке 17 кг марихуаны задержан в Атырауской области

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Реализация Транскаспийского маршрута даст импульс проходящим через него регионам
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив