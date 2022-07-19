19 Июля 2022 22:12

Казахстанские телеканалы временно прекратят ретрансляцию 20 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 20 июля 2022 года с 03:00 до 17:00 (по времени города Нур-Султана) будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

АО «Казтелерадио» ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей.

Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.

«Приносим извинения за временные неудобства. Call-center: +7(727) 2 581 500, +7 8000 800 193, e-mail: abonent@otautv.kz», - говорится в публикации пресс-службы МИОР РК.