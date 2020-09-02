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Казахстанские технологии ЭКО не уступают европейским – советник директора КИСИ

2 Сентября 2020 18:04
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Казахстанские технологии ЭКО не уступают европейским – советник директора КИСИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Советник директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Мадина Нургалиева прокомментировала на круглом столе по обсуждению социальных приоритетов в рамках Послания Президента РК, организованном Министерством информации и общественного развития РК в части поручения увеличить квоты на ЭКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Безусловно, Послание Президента вчера у всех было на слуху, и впереди еще много моментов и деталей мы будем обсуждать, углубляться. Поскольку сегодня ориентир взят на социальные приоритеты, обозначенные в Послании, я бы хотела остановиться на наиболее важных из них, на мой взгляд, посвященным семейной политике, детях, социально-демографической характеристике. Конечно, эти вопросы находятся в фокусе внимания Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики», - сказала Мадина Нургалиева во время круглого стола по обсуждению Послания.

«Отслеживая комментарии в соцсетях, я заметила, что одной из наиболее поддерживаемых инициатив стало поручение увеличить с 2021 года количество квот по программе экстракорпорального оплодотворения. По данным Европейской ассоциации репродукции человека, на 1 млн населения необходимо от тысячи до 1,5 тысяч программ ЭКО. В Казахстане этот показатель равен тысяче программ ЭКО. Казахстан 20 лет занимается этой темой, и первое ЭКО у нас состоялось в 2010 году, тогда государство выделяло деньги только на 100 программ ЭКО. За этот период большое количество детей родились в стране, и многие семьи закрепили свой статус», - добавила спикер.

По ее мнению, казахстанские технологии в этом направлении не уступают европейским странам, США, странам Юго-Восточной Азии.

«За эти 20 лет к нам приезжали лечиться от бесплодия пациенты из 51 страны. На наши 18 млн населения нам требуется гораздо большее количество эко программ. Вчерашнее поручение Главы государства увеличить этот показатель и то, как это было воспринято, показывают, насколько этот вопрос важен для казахстанских семей», - заключила М. Нургалиева.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.


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#Здравоохранение   #Общество   #Послание Президента РК-2020  
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Азамат Сыздыкбаев

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