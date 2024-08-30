Казахстанские технологии для замещения иностранного электрооборудования представили инженеры в Астане

На площадке Nazarbayev University прошла пресс-конференция компании «Asia Trafo», которая при поддержке Фонда науки Казахстана, представила ряд решений в области электромашиностроения, специально разработанных для казахстанской инфраструктуры так, чтобы было надежней и выгодней иностранных альтернатив. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

К примеру, заместитель председателя правления ТОО «Asia Trafo» Даурбек Атеев представил казахстанские электропечные преобразователи для металлургических заводов. Такая техника не производилась в Казахстане и предприятия были вынуждены закупать их за рубежом.

Фото: Asia Trafo

— На сегодняшний день электропечные преобразователи в Казахстане никто не производил. Все покупалось из-за рубежа, это все было импортное, завезенное. Были случаи, они в скором времени выходили из строя. С целью импортозамещения, а также освоения в Казахстане новой единицы продукции и запуска нового производства мы сейчас осваиваем технологию изготовления электропечных преобразователей, — пояснил он.

В планах у компании обеспечить всю страну отечественным продуктом и провести полное импортозамещение ранее закупаемого из-за рубежа оборудования. Именно ТОО «Asia Trafo» каждый год приходится ремонтировать минимум по пять трансформаторов.

— И эта проблема нас привела к той мысли, почему бы нам не освоить продукцию именно печных преобразователей. Они питают рудно-термические печи на заводах, чтобы плавить руду. У многих это оборудование устарело или сгорело. Потребность в нем высока, — уточнил он.

Фото: Asia Trafo

Другим интересным проектом на мероприятии оказалась система централизованного мониторинга электрооборудования. Научный руководитель проекта Адилбек Тажибаев поделился, что их технология позволит отслеживать состояние всех приборов, работающих с передачей электроэнергии, таких как трансформаторы, реакторы и так далее. Эти приборы могут постоянно и дистанционно передавать информацию о нагрузке, напряжении и износе, что помогает предотвратить возможные неисправности.

— Мы можем объединить в одну сеть оборудование по всему Казахстану и полностью мониторить его состояние. Наша платформа проанализирует данные и с помощью искусственного интеллекта предоставит определенные прогнозы, — подчеркнул Тажибаев.

Он пояснил, что компания уже представила опытные образцы, прошедшие производственные испытания, и что их даже внедрили на ряде предприятий.

— Контракты уже подписаны. Мы будем поставлять систему мониторинга электрооборудования в новую строящуюся ПГУ в Туркестанской области для генерации электроэнергии, — поделился инженер.

Фото: Asia Trafo

Ведущий инженер по проектам ТОО «TRENCO R& D» Жомарт Бекбосынов представил цифровое устройство для защиты от перегрева для токопроводящего оборудования. Небольшое устройство весом в три килограмма может работать с трансформаторами, воздушными и кабельными линиями, конденсаторными установками и пунктами секционирования. По словам инженера, этот «пульт» может контролировать множество электрических параметров, заменяя собой целый комплекс релейной защиты и при этом автоматизируя работу с напряжением электрооборудований. Всю информацию с устройства можно будет напрямую вывести в смартфон и отправить коллегам.

Фото: Asia Trafo

Также на конференции показали новый электрогенератор для ветроустановок. По словам руководителя проекта Нурбола Арынова, их технология позволит производить энергию даже от слабого ветра и в не самых благоприятных условиях. Все благодаря системе магнитного редуктора, который повышает частоту вращения лопастей без механических частей. Параллельно аппарат может отслеживать направление ветра, температуру погоды и множество других параметров, которые позволят предотвратить поломку оборудования. Арынов отметил, что такая установка сможет обеспечить электричеством небольшой дом или предприятие с потреблением до 16 МВт/ч.

Все эти проекты уже находятся на стадии коммерциализации — они прошли все этапы разработки, испытания, и даже внедрены на отдельных казахстанских предприятиях. Это доказывает, что научные разработки, имеющие прикладной характер, могут стать надежной основой финансовой модели.