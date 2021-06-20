Казахстанские театры достойно представили страну на «Боспорских агонах» в Керчи
Отметим, ХХIII Международный фестиваль античного искусства «Боспорские агоны» проходил в этом году в прежнем открытом формате. Возникший в древней Керчи праздник искусства, сродни античным состязаниям талантливых людей, известен всему миру и по праву является «визитной карточкой» Крымского полуострова. Идея инициаторов фестиваля способствовать возрождению исторического и культурного наследия всех народов, населяющих полуостров, нашла поддержку ближних и дальних стран. В программе фестиваля, кроме традиционных театральной, музейной, музыкальной, кино- страниц и концертных программ, появились новые формы – как, например, знакомство с интерактивной греческой усадьбой на Пантикапее.
Жюри ХХIII Международного фестиваля античного искусства «Боспорские агоны» возглавляет Народный артист России, лауреат премии Правительства Москвы, актёр и режиссёр Московского академического театра сатиры Юрий Борисович Васильев. Долгие годы фестиваль возглавлял легендарный артист Василий Семёнович Лановой.
Гран-при нынешнего фестиваля античного искусства в номинации «Лучший спектакль» за постановку спектакля «Клеопатра» по пьесе Бернарда Шоу «Цезарь и Клеопатра» получил молодежный театр из казахстанского города Атырау. Режиссёр-постановщик Мукангали Томанов.
«Коллектив Жамбылского областного русского драматического театра с честью представил Казахстан на ХХIII Международном фестивале античного искусства «Боспорские агоны» в городе Керчь, Республика Крым, - рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» заведующая литературной частью Жамбылского областного русского драматического театра Ольга Махиня. – Наши артисты приехали со спектаклем «Жанна Д'Арк» режиссера-постановщика Куандыка Касымова».
Таразский драматический театр стал лауреатом премии Республики Крым. И в числе пяти театральных коллективов театр из Тараза отмечен дипломом в номинации «За верность Международному фестивалю античного искусства «Боспорские агоны». В 2013 году коллектив уже принимал участие в этом фестивале, получив звание лауреата в номинации «Лучший спектакль на античную тему». Тогда жамбылские актёры показали спектакль «Антигона» по одноименной постановке известного французского драматурга Жана Ануя. Режиссер-постановщик Куандык Касымов поставил эту пьесу в современной интерпретации.
«Фестиваль берёт своё начало в 1999 году, - продолжила Ольга Махиня. - Про город Керчь, чья история насчитывает 26 веков, говорили: «тут Восток встречался с Западом, а Запад проникал на Восток». Город по праву зовётся жемчужиной Восточного Крыма. Здесь находится огромное количество всемирно известных памятников античности, и именно с этим связано название фестиваля. У греков решения зачастую принимались в творческом споре, и эти своеобразные состязания назывались «агонами». Культурно-исторический фонд «Боспор» решил возродить античное театральное искусство, организовав ежегодные смотры различных театральных трупп. Вскоре фестиваль обрел международный статус, приглашая к участию творческие коллективы из разных стран».
Коллектив Жамбылского театра получал приглашение на участие в фестивале еще в 2020 году, но в связи с пандемией мероприятие было перенесено. Не без труда удалось выехать и в этом году, но, преодолев все трудности, театр достойно представил Казахстан и Жамбылскую область. Выступление было высоко оценено членами жюри. Показ спектакля проходил в районе «Старый город» у подножия Большой Митридатской лестницы, отметила заведующая литературной частью Жамбылского областного русского драматического театра Ольга Махиня.