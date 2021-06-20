Казахстанские театры достойно представили страну на «Боспорских агонах» в Керчи

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Из российского города Керчь, где проходил традиционный Международный фестиваль античного искусства «Боспорские агоны», возвратились артисты Жамбылского областного русского драматического театра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, ХХIII Международный фестиваль античного искусства «Боспорские агоны» проходил в этом году в прежнем открытом формате. Возникший в древней Керчи праздник искусства, сродни античным состязаниям талантливых людей, известен всему миру и по праву является «визитной карточкой» Крымского полуострова. Идея инициаторов фестиваля способствовать возрождению исторического и культурного наследия всех народов, населяющих полуостров, нашла поддержку ближних и дальних стран. В программе фестиваля, кроме традиционных театральной, музейной, музыкальной, кино- страниц и концертных программ, появились новые формы – как, например, знакомство с интерактивной греческой усадьбой на Пантикапее.

Жюри ХХIII Международного фестиваля античного искусства «Боспорские агоны» возглавляет Народный артист России, лауреат премии Правительства Москвы, актёр и режиссёр Московского академического театра сатиры Юрий Борисович Васильев. Долгие годы фестиваль возглавлял легендарный артист Василий Семёнович Лановой.

Гран-при нынешнего фестиваля античного искусства в номинации «Лучший спектакль» за постановку спектакля «Клеопатра» по пьесе Бернарда Шоу «Цезарь и Клеопатра» получил молодежный театр из казахстанского города Атырау. Режиссёр-постановщик Мукангали Томанов.

«Коллектив Жамбылского областного русского драматического театра с честью представил Казахстан на ХХIII Международном фестивале античного искусства «Боспорские агоны» в городе Керчь, Республика Крым, - рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» заведующая литературной частью Жамбылского областного русского драматического театра Ольга Махиня. – Наши артисты приехали со спектаклем «Жанна Д'Арк» режиссера-постановщика Куандыка Касымова».

Таразский драматический театр стал лауреатом премии Республики Крым. И в числе пяти театральных коллективов театр из Тараза отмечен дипломом в номинации «За верность Международному фестивалю античного искусства «Боспорские агоны». В 2013 году коллектив уже принимал участие в этом фестивале, получив звание лауреата в номинации «Лучший спектакль на античную тему». Тогда жамбылские актёры показали спектакль «Антигона» по одноименной постановке известного французского драматурга Жана Ануя. Режиссер-постановщик Куандык Касымов поставил эту пьесу в современной интерпретации.

«Фестиваль берёт своё начало в 1999 году, - продолжила Ольга Махиня. - Про город Керчь, чья история насчитывает 26 веков, говорили: «тут Восток встречался с Западом, а Запад проникал на Восток». Город по праву зовётся жемчужиной Восточного Крыма. Здесь находится огромное количество всемирно известных памятников античности, и именно с этим связано название фестиваля. У греков решения зачастую принимались в творческом споре, и эти своеобразные состязания назывались «агонами». Культурно-исторический фонд «Боспор» решил возродить античное театральное искусство, организовав ежегодные смотры различных театральных трупп. Вскоре фестиваль обрел международный статус, приглашая к участию творческие коллективы из разных стран».

Коллектив Жамбылского театра получал приглашение на участие в фестивале еще в 2020 году, но в связи с пандемией мероприятие было перенесено. Не без труда удалось выехать и в этом году, но, преодолев все трудности, театр достойно представил Казахстан и Жамбылскую область. Выступление было высоко оценено членами жюри. Показ спектакля проходил в районе «Старый город» у подножия Большой Митридатской лестницы, отметила заведующая литературной частью Жамбылского областного русского драматического театра Ольга Махиня.