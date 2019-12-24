Казахстанские тайбоксеры завоевали 14 золотых медалей на чемпионате Азии по муайтай

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - 17-22 декабря в Абу-Даби прошел чемпионат Азии по муайтай среди юниоров и взрослых. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 35 стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры.

По информации пресс-службы Федерации муайтай РК, из 28-ми казахстанских тайбоксеров, участвовавших в чемпионате Азии, 22 вернулись на родину с медалями.

Среди взрослых спортсменов бронзовые награды завоевали: Аида Хайруллина (60 kg), Дамир Фатхутдинов (75 kg) и Александр Цариков (81 kg).

Серебро в весовой категории до 86 kg выиграл казахстанец Эмиль Умаев. В финале он уступил бойцу из Ирана.

Три золота для Казахстана завоевали Абил Галиев (63,5 kg), Ерканат Оспан (60 kg) и Алмаз Сарсембеков (57kg). В прошлом году на чемпионате Азии Сарсембеков выиграл серебро, а полгода назад стал чемпионом мира в элитном А – классе.

Среди взрослых спортсменов казахстанцы заняли почетное третье место, пропустив вперед команды Таиланда и Ирана.

Высоких результатов на чемпионате добились казахстанские юниоры, которые принесли в копилку сборной 11 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

Чемпионами Азии среди юниоров стали: Денис Шарапов (12-13 лет, 34 kg), Алексей Турбин (12-13 лет, 36 kg),Данил Гофман (12-13 лет, 40 kg),Амира Мухтар (12-13 лет, 50 kg),Рифат Ашимбаев (14-15 лет, 38 kg),Бауржан Мухамбеталиулы (14-15 лет, 42 kg ), Еркебулан Касен (14-15 лет, 45 kg ),Алияр Мухтар (14-15 лет, 48 kg),Артур Абдуллаев (14-15 лет, 57 kg), Шамиль Ермагамбетов (16-17 лет, 51 kg) и Владимир Колесников (16-17 лет, 54 kg).

Серебряные медали завоевали: Дмитрий Комар (12-13 лет, 38 kg) и Магамед Халилов (14-15 лет, 51 kg).

Бронзовых наград чемпионата удостоились: Илья Байчигасов (16-17 лет, 60 kg), и Темирлан Атшыбаев (16-17 лет, 75 kg).

В медальном зачете юниорская команда Казахстана завоевала первое место, на второй строчке Иран, а на третьей – молодежная сборная Иордании.

В общем медальном зачете сборная Республики Казахстан по муайтай заняла второе место (14 золотых медалей, 3 серебра и 5 бронзы) после Ирана (15 золотых, 10 серебра и 8 бронзы) и вошла в пятерку сильнейших команд Азии.