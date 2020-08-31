Казахстанские танкисты выступят в полуфинальной эстафете в России
МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В Подмосковье на полигоне «Алабино» завершился этап индивидуальной гонки танкового биатлона, в ходе которого были определены 8 участников полуфинальных заездов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
С учетом суммарного времени прохождения трассы всеми тремя экипажами команд, сформирован состав полуфинальных заездов. В первом заезде 1 сентября примут участие танкисты Азербайджана, Беларуси, Китая и Сербии; 2 сентября за выход в финал поспорят команды Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана.
В полуфинальных заездах выступят по три экипажа от страны. Каждая команда проходит всю дистанцию на одном танке, а экипажи, передавая эстафету, поэтапно сменяют друг друга в боевой машине. Каждый экипаж должен преодолеть 4 круга трассы общей протяженностью более 16 км с тремя огневыми рубежами и 10 препятствиями.
По итоговому времени, показанному участниками в полуфинальной эстафете, определятся четыре лучшие команды, которые будут бороться за победу в финальном заезде в день закрытия игр 5 сентября.
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