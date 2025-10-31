Казахстанские таеквонисты завершили Чемпионат мира с двумя медалями

— Медали в копилку страны принесли Нодира Ахмедова (до 49 кг) и Айдана Кумартаева (до 46 кг). До этого казахстанцы не поднимались на пьедестал мирового первенства с 2019 года, — говорится в сообщении.

Нодира Ахмедова провела четыре поединка, одержав три уверенные победы над соперницами из Бразилии, Канады и Таиланда и дойдя до полуфинала. Ее бронзовая медаль стала первой наградой для женского таеквондо Казахстана на Чемпионатах мира за последние 18 лет — предыдущий успех датируется 2007 годом.

Айдана Кумартаева также завоевала бронзу, выступая в категории до 46 кг. На пути к медали она последовательно обыграла серебряного призера Чемпионата Европы Николу Кражевскую, спортсменку из Португалии Киарру Барросу, представительницу Индии Ваишнабе и победила Джесси Бассет из World Taekwondo в четвертьфинале.

Главный тренер национальной сборной Есбол Султанов отметил, что доволен результатом команды.