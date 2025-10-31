Казахстанские таеквонисты завершили Чемпионат мира с двумя медалями
Национальная сборная Казахстана по таеквондо (WT) завершила Чемпионат мира в китайском городе Уси с двумя бронзовыми наградами — это лучший результат команды за последние шесть лет, передает Kazinform со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры РК.
— Медали в копилку страны принесли Нодира Ахмедова (до 49 кг) и Айдана Кумартаева (до 46 кг). До этого казахстанцы не поднимались на пьедестал мирового первенства с 2019 года, — говорится в сообщении.
Нодира Ахмедова провела четыре поединка, одержав три уверенные победы над соперницами из Бразилии, Канады и Таиланда и дойдя до полуфинала. Ее бронзовая медаль стала первой наградой для женского таеквондо Казахстана на Чемпионатах мира за последние 18 лет — предыдущий успех датируется 2007 годом.
Айдана Кумартаева также завоевала бронзу, выступая в категории до 46 кг. На пути к медали она последовательно обыграла серебряного призера Чемпионата Европы Николу Кражевскую, спортсменку из Португалии Киарру Барросу, представительницу Индии Ваишнабе и победила Джесси Бассет из World Taekwondo в четвертьфинале.
Главный тренер национальной сборной Есбол Султанов отметил, что доволен результатом команды.
— Две бронзы — это достойный итог для обновленного состава. Четыре наших спортсмена дошли до четвертьфинала, и все продемонстрировали высокий уровень подготовки. После нескольких лет без наград на мировых первенствах это значительный шаг вперед. Конечно, есть моменты, над которыми нужно работать, но главное — команда движется в правильном направлении, — сказал он.