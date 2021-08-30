Казахстанские таеквондисты завоевали три медали на турнире в Таллине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эстонском Таллине завершился международный турнир по таеквондо Tallin Open. Команда из Казахстана завоевала три медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Казахстанская команда смогла отметиться тремя медалями.

На вторую ступень пьедестала поднялся Нурлан Мырзабаев (до 80 килограммов). Смайыл Дуйсебай (до 87 килограммов) и Ерасыл Арапбай (до 68 килограммов) завершили соревнования с бронзовыми наградами.

Соревнования класса G-1 проходили с 28 по 29 августа в городе Таллинн. Всего в них приняли участие свыше 250 спортсменов из разных стран мира.

Напомним, недавно в Бейруте прошел рейтинговый турнир по таеквондо. Команда Казахстана отличилась девятью медалями.