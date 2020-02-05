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Казахстанские таеквондисты завоевали шесть медалей на Turkish Open G1
5 Февраля 2020 17:49
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СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - В Стамбуле продолжается крупный рейтинговый турнир по таеквондо «Turkish Open». Молодежная команда Казахстана по таеквондо завоевала шесть медалей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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Золотые медали в актив команды Казахстана принесли Багжан Канат в весовой категории 59 кг и Ильяс Жарылгасыпов в весовой категории 48 кг.
Серебряные награды завоевали Абдурахман Марипов (73 кг), Жания Амирхан (52 кг) и Камила Аймукашева (49 кг).
Бронзовую медаль завоевала Нурриза Турарова, представлявшая Казахстан в весовой категории 68 кг.
Ключевые слова: Спорт,
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