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Казахстанские таеквондисты завоевали шесть медалей  на Turkish Open G1

5 Февраля 2020 17:49
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Казахстанские таеквондисты завоевали шесть медалей  на Turkish Open G1

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - В Стамбуле продолжается крупный рейтинговый турнир по таеквондо «Turkish Open». Молодежная команда Казахстана по таеквондо завоевала шесть медалей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Золотые медали в актив команды Казахстана принесли Багжан Канат в весовой категории 59 кг и Ильяс Жарылгасыпов в весовой категории 48 кг.

Серебряные награды завоевали Абдурахман Марипов (73 кг), Жания Амирхан (52 кг) и Камила Аймукашева (49 кг).

Бронзовую медаль завоевала Нурриза Турарова, представлявшая Казахстан в весовой категории 68 кг.


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Ключевые слова: Спорт,
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