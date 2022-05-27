27 Мая 2022 21:33

Казахстанские таеквондисты завоевали лицензии на Параазиатские игры

ШАРДЖА. КАЗИНФОРМ - С 24 по 27 мая 2022 года в городе Шарджа (ОАЭ) прошел квалификационный турнир по пара таеквондо к Параазиатским играм. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

В соревнованиях приняли участие около 70 спортсменов из Казахстана, Узбекистана, Лаоса, Филиппин, Таиланда, Японии, Бахрейна, Ирака, Ирана, Индии, Непала и Монголии.

В составе сборной Казахстана выступили семь спортсменов, из них пятеро заняли призовые места:

1 место - Алишер Гариполлаев (+ 80 кг);

2 место - Жанболат Казиев (- 80 кг);

2 место - Милана Красавцева (-47 кг);

3 место - Бауыржан Кушербаев (-63 кг);

3 место - Нурбек Жумакан (-70 кг).

В том числе А. Гариполлаев, Ж. Казиев и М. Красавцева получили путевки на участие в Параазиатских играх.

Игры проводятся раз в четыре года. Следующие IV летние Параазиатские игры запланированы в городе Ханчжоу, Китайская Народная Республика.



